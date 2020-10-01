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Ембаевские школьники в тройке лидеров конкурса "Безопасное колесо"

Общество, 15:41 10 октября 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Команда Ембаевской школы заняла третье место в областном финале всероссийского конкурса "Безопасное колесо", сообщает администрация Тюменского района.

В составе команды участвовали Арман Кондубаев, Матвей Лехнер, Азалия Юмашева и Виктория Шитикова. В личном первенстве Арман Кондубаев занял третье место.

Финал конкурса включал пять состязаний и творческий конкурс "Вместе - за безопасность дорожного движения". Станции состоят из практических и теоретических заданий. Всего из области участвовало 27 команд.

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# Безопасное колесо , Ембаево , Тюменский район

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