Ембаевские школьники в тройке лидеров конкурса "Безопасное колесо"

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Команда Ембаевской школы заняла третье место в областном финале всероссийского конкурса "Безопасное колесо", сообщает администрация Тюменского района.

В составе команды участвовали Арман Кондубаев, Матвей Лехнер, Азалия Юмашева и Виктория Шитикова. В личном первенстве Арман Кондубаев занял третье место.

Финал конкурса включал пять состязаний и творческий конкурс "Вместе - за безопасность дорожного движения". Станции состоят из практических и теоретических заданий. Всего из области участвовало 27 команд.