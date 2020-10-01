ХК "Рубин" уступил в домашнем поединке хоккеистам из Казани

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги принимал "Барс" из Казани. Встреча завершилась победой гостей со счетом – 3:4, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Счет на шестой минуте открыли гости, усилиями Кирилла Крутова. Тюменцы быстро организовали ответ. Нападающий Егор Попов отдал точный пас на Алексея Митрофанова. На 12-й минуте тюменцы не сдержали Артема Валеева, чей сольный проход завершился голом - 1:2.

В начале второго периода Денис Ячменев счет вновь сравнял. К сожалению, развить успех сибиряки не смогли. На 34-й минуте Крутов оформил дубль. На 47-й минуте хозяева восстановили паритет, реализовав большинство. Сибирякам удался розыгрыш шайбы вблизи ворот и Георгий Бердюков поставил точку в атаке. Вскоре численным превосходством воспользовались игроки "Барса" - Валеев оформил дубль - 3:4

В четырех проведенных домашних матчах рубиновцы набрали пять очков.