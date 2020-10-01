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В жилинспекции Тюменской области рассказали, как часто проверяют дома с газовым оборудованием

Общество, 09:40 12 октября 2020

sever04.ru

Первичную диагностику внутридомового газового оборудования (ВДГО) управляющие организации и ТСЖ должны делать через 30 лет со дня ввода газифицированного дома в эксплуатацию.

В дальнейшем проверка внутридомового газового оборудования должна быть один раз в 5 лет либо в сроки, указанные в акте специализированной организации, сообщает Госжилинспекции Тюменской области.

С начала 2020 года в 60 многоквартирных домах региона провели диагностирование ВДГО по предписанию жилинспекции.

В ведомстве отметили, что еще одним обязательным условием является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов. Их периодическая проверка проводится не реже трех раз в год — не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона.

Обязанности по содержанию газового оборудования в многоквартирном доме есть не только у управляющей организации, но и у собственников. "Если вы живете в газифицированном доме, то наверняка являетесь обладателем договора о техническом обслуживании и ремонте вашего внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией. Отсутствие такого документа станет основанием для приостановки подачи газа в квартиру", - напомнили тюменцам в жилинспекции.

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# газ , Госжилинспекция , проверки

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