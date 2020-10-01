VR-моделированию и публичным выступлениям обучат тюменских школьников

| Фото: Конкурс проектов «Моя идея.Pro» во ВКонтакте | Фото: Конкурс проектов «Моя идея.Pro» во ВКонтакте

Набор школьников на бесплатную образовательную программу diфиксиум объявил центр "Новое поколение". Программа посвящена работе с информацией, навыкам публичного выступления и знакомству с VR-моделированием. Она пройдет с 23 октября по 1 ноября 2020 года, прием заявок - до 15 октября включительно, сообщает центр.

Для участия в diфиксиуме школьникам достаточно снять небольшой ролик о том, как они видят свой родной город или поселок через 10 лет. В работе над роликом может быть задействовано до пяти человек. Каждый из них может попасть на обучение.

"Участник может показать, например, как новые технологии изменят жизнь, порассуждать о будущих коммуникациях, образовании, представить работу транспорта, энергетики, спрогнозировать будущее сферы строительства, медицины или культуры, а также то, как изменятся сами люди и их привычки. Можно использовать любые сценарии, приемы и спецэффекты, которые покажут тебя и команду твоих друзей как креативных и нестандартно мыслящих людей", – пояснила руководитель центра "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева.

С начала учебного года в рамках бесплатных учебно-научных школ diстанциум обучение прошли уже более 500 школьников из разных городов и районов юга Тюменской области. Центр "Новое поколение" провел образовательные программы diквадрат (физика, математика), diсенция (география, биология, экология, химия) и diгуманитариум (русский язык, литература, английский язык, история и обществознание).