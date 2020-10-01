Шестилетней девочке с щепкой в глазу потребовалась помощь медиков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шестилетней девочке, у которой в правом глазу застряло инородное тело, помогли в областной больнице № 2, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

Бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов к ребенку 11 октября. Щепка, отлетевшая от доски и попавшая в глаз, привела к отечности и покраснению.

После наложения фиксированной повязки бригада доставила юную пациентку в больницу. В скорой помощи подчеркнули, что щепка проникла глубоко.

В таких случаях специалисты советуют не тереть глаза, иначе острые края инородного тела могут еще больше повредить роговицу или склеру. "Промыть можно, когда в глаз попали пыль, грязь, земля, песок. Если в глазу деревянная щепка, металлическая стружка или стекло, тереть и промывать опасно. Самое простое – намочить чистую ткань прохладной водой и аккуратно, без давления закрыть глаз. Болевые ощущения и зуд уменьшатся", – объяснил фельдшер скорой медицинской помощи.

Медик добавил, что не стоит пытаться извлечь инородное тело, необходимо вызвать скорую помощь.

Отметим, с 10 по 11 октября сотрудники скорой помощи оказали помощь 1 тыс. 3 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 536 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставили 438 пациентов.