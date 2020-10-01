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Победитель конкурса "Стать звездой" получит деньги на развитие коллектива

Общество, 12:03 13 октября 2020

из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Грант в размере 10 тыс. рублей получит победитель Международного многожанрового конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества "Стать звездой", который пройдет в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) в Тюмени 26 октября, сообщает областной департамент культуры.

Грант можно будет потратить на развитие своего коллектива. Каждому участнику вручат медаль.

Принять участие в конкурсе "Стать звездой" могут творческие группы и исполнители в шести номинациях: "Хореография", "Вокальное творчество", "Инструментальное творчество", "Театральное творчество", "Цирковое искусство", "Оригинальный жанр".

Заявки принимают до 16 октября. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо заполнить форму на официальной странице проекта. Там же можно ознакомиться с положением о конкурсе.

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# грант , конкурс , творчество

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