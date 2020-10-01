В Тюмени женщину обвиняют в убийстве мужчины во время застолья

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

39-летней тюменке предъявили обвинение в убийстве сожителя, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 9 октября в квартире одного из домов по ул. Минская во время застолья женщина поссорилась на бытовой почве с сожителем. Вооружившись кухонным ножом, тюменка ударила мужчину в грудь. Спустя непродолжительное время он скончался.

"За несколько месяцев до совершения преступления женщина освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание также за убийство", — добавили в ведомстве.

Злоумышленница проведет под стражей два месяца. Следователи собирают доказательства, устанавливают обстоятельства случившегося.