  • 12 октября 202012.10.2020понедельник
  • USD77,0284
    EUR90,7163
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени женщину обвиняют в убийстве мужчины во время застолья

Происшествия, 16:06 12 октября 2020

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

39-летней тюменке предъявили обвинение в убийстве сожителя, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 9 октября в квартире одного из домов по ул. Минская во время застолья женщина поссорилась на бытовой почве с сожителем. Вооружившись кухонным ножом, тюменка ударила мужчину в грудь. Спустя непродолжительное время он скончался.

"За несколько месяцев до совершения преступления женщина освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание также за убийство", — добавили в ведомстве.

Злоумышленница проведет под стражей два месяца. Следователи собирают доказательства, устанавливают обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# СУ СК РФ по Тюменской области , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 12.10.2020Надежда Ачкасова контролирует ремонт крыш многоквартирных домов
16:06 12.10.2020В Тюмени женщину обвиняют в убийстве мужчины во время застолья
15:32 12.10.2020Пьяный тюменец угрожал убийством своей бабушке
15:10 12.10.2020Житель Исетского района избивал племянника, приехавшего к нему погостить на лето