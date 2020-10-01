ФК "Тюмень" на своем поле примет нижегородскую "Волну"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" проведет очередной поединок текущего ОЛИМП-первенства ПФЛ 13 октября, сообщает пресс-служба клуба.

На стадионе "Геолог" подопечные Игоря Меньщикова примут ФК "Волна" из Нижегородской области. Клуб, образованный в 2016 году, проделал быстрый путь из любительского футбола в профессионалы. Перед началом нынешнего сезона команда прошла лицензирование на выступление в ПФЛ и попала в четвертую группу.

Сейчас команда идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков после девяти матчей. Безвыигрышная серия "Волны" насчитывает три матча. Сначала подопечные Владимира Силованова на выезде сыграли 3:3 с "Ностой", затем дома уступили "Новосибирску" - 0:1 и разошлись миром с барнаульским "Динамо" - 1:1.

Футбольный клуб "Тюмень" подходит к игре на первой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 25 очков. Ближайший преследователь тюменцев команда "Новосибирска" набрала 23 балла, проведя на две игры больше. На третьей строчке расположилась "Волга" с 20 баллами после девяти игр.

Матч начнется в 15 часов и пройдет без зрителей.