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В Ишиме сократили затраты на уличное освещение

Экономика, 17:21 13 октября 2020

ТРК "Штурман-медиа" | Фото: ТРК "Штурман-медиа"

В Ишиме удалось сократить затраты на уличное энергопотребление благодаря замене ламповых светильников на светодиодные. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов.

"Три года назад основной набор ламп был на 250 и 400 Ватт, после замены установили лампы мощностью от 50 до 100 Ватт, освещенность города от этого не уменьшилась. Сэкономленные деньги направляем на модернизацию и замену светильников", - сказал замглавы.

Он добавил, что в текущем году заменили около 850 светильников на 23 улицах города, в 2019-м – около 400.

Специалисты закончили ремонт уличного освещения в границах улиц Гагарина и Луначарского. Они установили 28 современных подвесных фонарей "Тера" мощностью 80 Вт, которые органично вписались в стиль исторического центра Ишима.

До конца года заменят светильники в залинейной части города, там установят 37 уличных фонарей.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , уличное освещение

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