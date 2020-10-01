77 лет назад произошло восстание в лагере смерти Собибор

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

14 октября 1943 года советский офицер, военнопленный Александр Печерский организовал и возглавил восстание в лагере смерти Собибор. Оно стало единственным успешным массовым побегом узников из нацистских концлагерей.

Собибор был расположен на железнодорожном перегоне между Хелмом и Влодавой, с отдельной веткой, ведущей к лагерю. В Собиборе уничтожались прежде всего польские евреи, однако эшелоны прибывали также из Австрии, Чехословакии и Голландии. Известно, что было уничтожено некоторое число французских и греческих евреев, а также евреев из СССР. 5 июня 1943 года из Голландии ушли в Собибор два специальных "детских" поезда: детям и матерям обещали, что их отправляют в специальный рабочий лагерь.

Александр Аронович Печерский проходил военную службу в 1931–1933 годах. Был призван 22 июня 1941 года, принимал участие в боевых действиях. Раненым попал в плен под Вязьмой в октябре 1941-го. В Собиборе находился с 23 сентября 1943 года до дня восстания – 14 октября. Печерский прибыл в лагерь буквально через несколько дней после того, как несколько десятков голландских евреев были казнены за подготовку побега. Восемьдесят советских военнопленных должны были выполнять их работу и строить новые бараки. Печерский опирался на подпольное движение, которое было организовано польскими узниками. Основной фигурой являлся Леон Фельдхендлер. Подполье главной своей целью видело распространение информации о положении на фронтах, о поражениях немцев, однако любые попытки оказывать сопротивление или сбежать сдерживал принцип коллективной ответственности узников. Они не умели обращаться с оружием. Прибытие Печерского с группой военнопленных произвело сильный эффект.

План Печерского заключался в том, чтобы в промежутке с 16 до 17 часов 14 октября 1943 года шестью группами уничтожить как можно больше эсэсовцев и скрытно завладеть оружием. В 17 часов - общее построение, все направляются к главным воротам, как если бы таков был приказ немцев. Первая часть плана удалась: из 17 эсэсовцев были убиты 10. Из 120 охранников около десяти были убиты и более десятка ранены. Около 17 часов, когда должна была начаться вторая часть восстания, один из немцев заметил труп убитого офицера, началась стрельба. С этого момента восстание приняло хаотический характер. На этом фоне Печерский обратился на русском языке к своим товарищам с призывом переходить к открытым действиям. Его речь, согласно словам выжившего очевидца Томаса Блатта, заканчивалась призывом: "Вперед, товарищи! За Сталина! Смерть фашистам!". В лагере было около 550 узников, 150 из них не захотели или не смогли бежать, около 70 погибли при побеге. Таким образом, 320 человек бежали из Собибора, около 150 поймали немцы, еще 90 убиты польскими националистами. В итоге выжило 53 человека. После восстания и побега лагерь был немедленно закрыт и снесен по приказу Гиммлера.

В 2016 году президент России наградил Печерского Александра Ароновича орденом Мужества посмертно.

Использована информация Российского военно-исторического общества.