Житель Тюменской области погиб при пожаре от непотушенной сигареты

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина 1968 года рождения погиб при пожаре в дер. Крутинская Омутинского района 13 октября.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, вызов поступил в 11 часов 56 минут. Вспыхнул жилой деревянный дом размерами шесть на восемь метров.

"На месте работали десять человек личного состава. Были задействованы четыре единицы техники. О ликвидации пожара объявили в 13 часов 10 минут. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении", — сообщили в ведомстве.

Пламя повредило дом на площади 48 кв. м, надворные постройки на площади 55 кв. м, баня — 12 кв. м.

Инна Пахомова