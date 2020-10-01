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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Тюменской области погиб при пожаре от непотушенной сигареты

Происшествия, 10:07 14 октября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина 1968 года рождения погиб при пожаре в дер. Крутинская Омутинского района 13 октября.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, вызов поступил в 11 часов 56 минут. Вспыхнул жилой деревянный дом размерами шесть на восемь метров.

"На месте работали десять человек личного состава. Были задействованы четыре единицы техники. О ликвидации пожара объявили в 13 часов 10 минут. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении", — сообщили в ведомстве.

Пламя повредило дом на площади 48 кв. м, надворные постройки на площади 55 кв. м, баня — 12 кв. м.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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