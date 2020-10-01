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Тюменцев ждет новый сезон "Марафона добрых дел"

Общество, 12:52 14 октября 2020

Добровольческое движение Тюменской области | Фото: Добровольческое движение Тюменской области

Новый сезон "Марафона добрых дел" пройдет в Тюменской области с 19 октября по 8 ноября. Прием заявок на участие продлится до 16 октября включительно, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Мероприятие посвящено Дню народного единства. Стать участниками могут молодежные и детские общественные объединения, частные лица, инициативные группы граждан, некоммерческие и коммерческие организации, СМИ.

Чтобы присоединиться к марафону, нужно отправить заполненную заявку в свой муниципалитет, указав в теме письма "Заявка. Марафон добрых дел. Наименование муниципального образования". Далее все запросы отправят на электронную почту организаторов. Уточнить более подробную информацию о мероприятии можно по телефону: 8(3452)29-03-01.

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# Дворец Пионер , День народного единства , марафон

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