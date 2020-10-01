Тюменцам рассказали, как работает неотложка в пандемию
Бригады неотложной помощи тюменских поликлиник работают круглосуточно со 2 октября. До этого неотложка работала с 8 до 24 часов.
Как рассказал начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и профилактической медицины департамента здравоохранения Тюменской области Игорь Крючков в эфире канала "Тюменское время", график бригад составляют руководители поликлиник в зависимости от кадровой комплектации.
"Кадров не хватает – сегодня около 30% врачей сами находятся на больничном. Поэтому бригады могут работать не только по восемь, но и по 12 часов", - подчеркнул Игорь Крючков.
Обычно такие бригады формируют из фельдшеров поликлиник. Сейчас к ним присоединились участковые терапевты, специалисты отделений профилактики и врачи других специальностей, чтобы усилить бригады по оказанию неотложной помощи пациентам с вирусными заболеваниями.
Евгения Шевцова