Тюменцам рассказали, как работает неотложка в пандемию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бригады неотложной помощи тюменских поликлиник работают круглосуточно со 2 октября. До этого неотложка работала с 8 до 24 часов.

Как рассказал начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и профилактической медицины департамента здравоохранения Тюменской области Игорь Крючков в эфире канала "Тюменское время", график бригад составляют руководители поликлиник в зависимости от кадровой комплектации.

"Кадров не хватает – сегодня около 30% врачей сами находятся на больничном. Поэтому бригады могут работать не только по восемь, но и по 12 часов", - подчеркнул Игорь Крючков.

Обычно такие бригады формируют из фельдшеров поликлиник. Сейчас к ним присоединились участковые терапевты, специалисты отделений профилактики и врачи других специальностей, чтобы усилить бригады по оказанию неотложной помощи пациентам с вирусными заболеваниями.

Евгения Шевцова