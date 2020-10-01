Инструкция при ОРВИ: идти в поликлинику или вызвать врача на дом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Выраженная симптоматика при вирусных простудных заболеваниях – повод остаться дома и вызвать врача на дом.

Как пояснил начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и профилактической медицины департамента здравоохранения Тюменской области Игорь Крючков в эфире канала "Тюменское время", к таким симптомам относятся одышка, заложенность носа, температура выше 38 градусов.

В случае, если температура не превышает 37,5 градусов, можно обратиться на фильтр поликлиники по месту жительства. Это отдельное подразделение, где оказывают помощь пациентам с вирусными заболеваниями.

Евгения Шевцова