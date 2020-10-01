Росгвардия присоединилась к проекту #БерегитеСебя

| Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области

Военнослужащие и сотрудники подразделений управления Росгвардии по Тюменской области стали участниками регионального социально значимого спецпроекта Тюменской линии #Берегите себя.

Сотрудники Росгвардии напоминают тюменцам о простых и очень важных правилах, способных сохранить тысячи жизней в условиях сложившейся обстановки в регионе и в стране, которые становятся еще актуальнее с наступлением сезонного роста простудных заболеваний.

В адрес редакции они направили свои фотографии, сделанные в тот момент, когда они выполняют свою работу, соблюдая необходимые меры безопасности.

"С целью недопущения, а также снижения вероятности распространения коронавирусной инфекции во всех подразделениях Росгвардии продолжается работа по организации и проведению профилактических мероприятий. Весь личный состав при выполнении служебно-боевых задач ежедневно проходит инструктаж о необходимости соблюдения мер безопасности в период пандемии и неукоснительно соблюдает их", - рассказала начальник (врач) группы медицинского обеспечения территориального управления майор Ольга Абубакирова.

Также военнослужащим и сотрудникам Росгвардии по прибытию на службу и при необходимости в течение рабочего дня ежедневно проводится бесконтактная термометрия, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Во всех подразделениях управления соблюдается социальная дистанция минимум в 1,5 метра, для обработки рук предусмотрены антисептики. Здания, помещения, прилегающие территории и прибывающий служебный транспорт проходят дезинфекционную обработку. Для уменьшения личных контактов активно применяется дистанционная форма работы, в том числе проведение совещаний в режиме видеоконференции.

Информационное агентство "Тюменская линия" благодарит военнослужащих и сотрудников подразделений управления Росгвардии по Тюменской области. "С вами всегда спокойно и надежно! Спасибо, что бережете нас всех".

Напомним, что комментарии специалистов, видеообращения известных персон, фотогалереи еще раз напомнят тюменцам о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Присоединиться к проекту #БерегитеСебя можете и вы - присылайте свои фото и комментарии на ящик post@t-l.ru.