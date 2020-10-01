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Банк России выпускает монеты, посвященные труду медиков в пандемию

Общество, 11:52 13 октября 2020

Банк России

Памятную монету номиналом 25 рублей выпускает в обращение Банк России. Ее посвятят самоотверженному труду медицинских работников в пандемию COVID-19, сообщает пресс-служба Банка России.

На лицевой стороне монеты традиционное изображение герба РФ и номинал. На оборотной стороне - два медицинских работника в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Тираж монеты – 5 млн штук.

Также в обращение 10-рублевая монета, посвященная работникам транспортной сферы (серия "Человек труда"). На ее обороте изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки — средняя эмблема Министерства транспорта РФ. Тираж новой монеты – 1 млн штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему все виды платежей.

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# Банк России , памятные монеты

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