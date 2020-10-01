Врач рассказала, когда нужно делать компьютерную томографию

| Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

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Делать компьютерную томографию в первые три дня заболевания бессмысленно – она не покажет полной клинической картины, напомнила тюменцам руководитель учебно-методического центра городской поликлиники № 8 Людмила Целлер.

По ее словам, абсолютные показания к КТ - выраженные симптомы поражения легких: высокая температура, сниженное содержание кислорода в крови, признаки поражения легких при прослушивании. Тогда пациенту сделают КТ в максимально короткий срок. В остальных случаях процедуру лучше отложить до 5-7 дня заболевания.

"Именно к этому времени проявляется динамика заболевания. Если на фоне приема противовирусных препаратов состояние улучшилось – КТ вообще не нужна. Если нет изменений или состояние ухудшилось, врач отправит на обследование. Томография – серьезная рентгенологическая нагрузка на организм, гораздо выше, чем при обычной рентгенограмме, поэтому проводить ее стоит только по показаниям", - пояснила Людмила Целлер.

Кашель – тоже не абсолютное показание к КТ. Обычно он проявляется в первые трое суток заболевания и связан с раздражением верхних дыхательных путей, а не поражения легких. В любом случае Людмила Целлер советует тюменцам не заниматься самодиагностикой и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

Евгения Шевцова