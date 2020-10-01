Более ста тысяч звонков приняли на горячую линию Роспотребнадзора с начала пандемии

Фото: oprf.ru Фото: oprf.ru

Более 100 тыс. звонков поступило на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора с начала пандемии. Из них 7 тыс. 200 – за минувшую неделю, сообщает пресс-служба ведомства.

Граждан интересуют правила масочного режима, организация работы школ в условиях пандемии, рекомендации Роспотребнадзора в этот период, прививочная кампания. Во всех случаях специалисты дают подробные консультации, по отдельным вопросам направляют в профильные ведомства.

Работать горячая линия будет до конца года. Звонки принимают ежедневно с 8 до 20 часов. Вопросы по коронавирусной инфекции можно задать по тел. 8-800-302-26-70, профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний: 8-904-492-92-30.

Управление Роспотребнадзора предупреждает: по горячей линии не принимают потребительские претензии и обращения, требующие оценки документов. Для этого нужно заполнить соответствующую форму на сайте. Также письма с вложением можно направить по адресу: 625026, Тюмень, ул. Рижская, 45а.