Эксперт Минздрава: сейчас самое благоприятное время для вакцинации против гриппа

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

О том, почему важна вакцинация против гриппа, когда и кому ее лучше делать, рассказала заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. академика Гамалеи Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Елена Бурцева. Интервью с ней опубликовано на сайте профильного министерства.

Эксперт напомнила, что для вируса гриппа характерна сезонность. Его активность обычно начинается в конце ноября – начале декабря, с пиковыми значениями в январе–феврале. Чтобы выработался защитный иммунитет, вакцинацию необходимо сделать заблаговременно, для формирования иммунитета необходимо две-три недели. Сейчас как раз благоприятное время, чтобы сделать прививку, подчеркнула Елена Бурцева.

В отличие от других ОРВИ, грипп наряду с COVID-19 вызывает множество осложнений, например, пневмонию. Вакцинация может предотвратить как развитие таких последствий, так и сочетанную инфекцию с любым другим респираторным вирусом.

Группами риска по гриппу врач назвала детей дошкольного и школьного возраста, беременных женщин, граждан с хроническими соматическими заболеваниями, а также тех, кто по своей профессии сталкивается с инфицированными: медицинских работников, учителей, людей, работающих на транспорте, в торговле и живущих в организациях интернатного типа.

Елена Бурцева заострила внимание на том, что современные вакцины против гриппа совершенно безопасны и не вызывают побочных эффектов. В основном они инактивированные, то есть не содержат живого вируса, поэтому вызвать какое-либо респираторное заболевание прививка не может.

Эффективность вакцинации сохраняется на протяжении года, при этом сделать ее необходимо однократно. Это эффективнее, чем пить долгое время противогриппозные препараты для поддержания иммунной системы без назначения врача, что, к тому же, опасно, отмечает профессор.

"В составе гриппозных вакцин содержатся три-четыре вируса гриппа, которые представляют актуальность на текущий период, и состав вакцин един для всего мира. Напомню, что его утверждает Всемирная организация здравоохранения", - сообщила Елена Бурцева.