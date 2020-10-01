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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Зафиксирована первая смерть повторно заразившегося COVID-19

Общество, 11:41 13 октября 2020

www.mos.ru, М. Мишин | Фото: www.mos.ru, М. Мишин

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В Нидерландах после повторного заражения коронавирусом нового типа умерла 89-летняя женщина, пишет РИА Новости.

Клинический случай описан на сайте издательства Оксфордского университета. По информации ученых, пациентка с заболеванием кровяных клеток и иммунодефицитом заразилась во второй раз примерно через два месяца после первого инфицирования. Вскоре ее состояние сильно ухудшилось, а через две недели она скончалась.

Издание BNO отмечает, что этот случай стал первым в мире летальным исходом после повторного заражения.

По информации Всемирной организации здравоохранения, число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 37,4 млн, более 1 млн пациентов скончались. За последние сутки выявили свыше 307 тыс. заразившихся.

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