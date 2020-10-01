Тюменцы могут быстро сдать тест на COVID-19 после Турции в аэропорту

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Пассажиры, прибывающие в аэропорт Рощино из Турции, могут сдать тест на коронавирус в зоне прилета.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь аэропорта Рощино Виктория Яковлева.

"Услуга доступна только для пассажиров, прибывших из Турции через аэропорты транзита Ростов-на-Дону и Москва (Шереметьево). Специалисты поликлиники МСЧ "Нефтяник" подъезжают к прилету этих рейсов. Находятся в зоне, где выдают багаж", — добавила Виктория Яковлева.

Стоимость услуги составляет 2 тыс. 200 рублей. Результаты будут готовы в течение трех дней, их нужно будет загрузить на портал госуслуг.

В поликлиниках по месту жительства доступна бесплатная сдача анализов на COVID-19 по полису ОМС.

Напомним, еще до вылета за границу нужно заполнить электронную форму на госуслугах и анкету на борту самолета. По возвращении не позднее трех дней нужно сдать тест на коронавирус методом ПЦР и разместить результат на госуслугах. Если рейс с пересадкой, исследование можно пройти по прилету, а не в местах пересадки. До получения отрицательного результата нужно находиться дома на самоизоляции.

Задать вопросы по профилактике новой коронавирусной инфекции тюменцы могут по телефону горячей линии Роспотребнадзора: 8-800-302-26-70. Звонки принимают ежедневно с 8 до 20 часов.

Инна Пахомова