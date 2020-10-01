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Результаты жеребьевок тюменские охотники получают автоматически

Общество, 09:38 15 октября 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменские охотники получают автоматическое уведомление о результатах жеребьевок. Уведомления поступают в личный кабинет портала услуг Тюменской области. Функционал доступен участникам, подавшим заявление на сайте.

С помощью жеребьевки распределяются разрешения на добычу наиболее востребованных среди охотников и имеющих небольшую численность ресурсов. В настоящее время по результатам распределения направлено 562 уведомления на кабана, соболя — 33, рыси — шесть и выдры — 11 уведомлений.

О том, как цифровизация сказалась на работе с тюменскими охотникам, читайте в эксклюзивном интервью директора Госохотдепартамента Тюменской области Василия Щепелина.

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# жеребьевка , охота

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