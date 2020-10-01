Баттл "Сердца за скиллы" устроят для тюменских студентов

Баттл "Сердца за скиллы" откроет новый сезон Soft Skills Club 2020, созданный сообществом студентов Тюмени, сообщает мультицентр "Моя территория".

15 октября в Центре молодежных инициатив Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 72/1, кабинет 301) шоумен, совладелец сети CAFE 15/86 Иван Крылов, блогер, автор обучающих курсов про Instagram и личный бренд Светлана Захарова, начальник управления социальной и внеучебной деятельности ТИУ Евгения Миронова и председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства ТРО "ОПОРА РОССИИ" Дмитрий Петрулёв в трех раундах баттла покажут, как в реальности использовать soft skills, чтобы достигнуть желаемых результатов. Начало - в 18 часов 30 минут.

В новом сезоне за два месяца пройдут восемь лекций и мастер-классов для членов клуба, девять вебинаров экспертов для всех желающих, выступят 20 спикеров из числа известных личностей города. Вступить в клуб можно по ссылке.

Формат проекта разбит на две части: офлайн и онлайн. Это связано с эпидемиологической ситуацией и желанием уменьшить личные контакты между его действующими лицами.