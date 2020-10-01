В Тобольском районе будут выращивать любимую ягоду Менделеева

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Княженику, бруснику и другую северную ягоду планирует выращивать тобольский предприниматель, сообщает администрация Тобольского района.

С опытом культивированного выращивания ягоды он познакомился в Югре, где побывал на плантациях крестьянского хозяйства, которое занимается разведением клюквы, морошки, голубики, брусники и княженики. Последняя вызвала наибольший интерес. Сладкая княженика неприхотлива, растет в кислых почвах, которые характерны для климатических условий Тобольского района. Ягода способна дать урожай в тонну с гектара.

Для Тобольского района княженика интересна еще и историческими параллелями с великим земляком Дмитрием Менделеевым. По свидетельствам его современников, княженика была любимой ягодой ученого. Вблизи с. Верхние Аремзяны, малой родины Менделеева, она росла в больших количествах. Сегодня эту ягоду редко встретишь в природе.

Эксперимент тобольского предпринимателя готова поддержать "Центрально-европейская лесная опытная станция" всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства из Костромы. Учреждение занимается выращиванием лесных ягод более 40 лет и имеет уникальный опыт по созданию отечественных и культивированию зарубежных сортов дикорастущих ягод.

"Мы встречались с научными сотрудниками института в Костроме. Как только инвестор будет готов к реализации проекта по выращиванию лесных ягод, подпишем соглашение между научно-исследовательским институтом и Тобольским районом о сопровождении культивированного выращивания дикоросов. Кроме того, мы рассматриваем возможность для организации пунктов сбора дикоросов, их транспортировки и производства продуктов питания из них", - рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.