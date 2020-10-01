Тюменцам рассказали правила оформления больничных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Больничный лист оформляется только в медицинской организации врачом либо фельдшером после проведения экспертизы временной нетрудоспособности и оценки состояния пациента.

Об этом жителям Тюменской области напомнила и.о. начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством тюменского отделения фонда социального страхования Анна Иримко. Она подчеркнула, что оформить документ в Фонде социального страхования, минуя медицинскую организацию, невозможно.

"Если заболели вы или член вашей семьи, который нуждается в уходе, то для начала нужно обратиться в медицинскую организацию. Врач или фельдшер не только проведут диагностику и назначат лечение, но и оценят ваше состояние, необходимость отстранения от работы и выдачи листка нетрудоспособности",- пояснила она.

При появлении симптомов заболевания, необходимо вызвать врача на дом. Если заболевание не связано с новой короновирусной инфекцией, можно обратиться к врачу лично на прием. Во всех случаях врач примет решение о необходимости оформления больничного.

Если человек является лицом, контактным по новой коронавирусной инфекции, а также, если имеется положительный тест на COVID-19 у него или членов его семьи, то в поликлинику по месту жительства поступит постановление с Роспотребнадзора, на основании которого откроют больничный лист.

Анна Иримко напомнила, что больничный лист может оформляться как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа. Однако именно у электронного листка нетрудоспособности есть ряд преимуществ.

"На сайте фонда социального страхования, а также на портале госуслуг можно будет увидеть всю информацию о больничном листке – номер документа, период нетрудоспособности, фамилию врача, выдавшего листок, медицинскую организацию и так далее. Дополнительную информацию об электронном листе нетрудоспособности можно также отслеживать в мобильном приложении "Социальный навигатор", - рассказала она.

Анна Иримко добавила, что из-за перегруженности системы здравоохранения не нужно паниковать, если обнаружены ошибки или листок не открыт вовремя либо не закрыт. Все вопросы можно урегулировать, связавшись с медицинской организацией.

Любовь Голышева