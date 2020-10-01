Вязаные изделия и игрушки передали тюменские волонтеры в перинатальный центр

Фото из аккаунта клуба "28 петель" в Инстаграм Фото из аккаунта клуба "28 петель" в Инстаграм

225 вязаных изделий передали волонтеры благотворительного движения "Клуб "28 петель" в перинатальный центр Тюмени в октябре 2020 года.

Это шапочки, кофточки, носочки, мини-одеяла и специальные игрушки-комфортеры. Они предназначены для малышей, появившихся на свет раньше срока, а также для доношенных деток в тяжелом состоянии. Считается, что вязаные изделия удерживают тепло, необходимое для выхаживания таких малышей, и помогают им быстрее поправиться.

Клуб "28 петель" сотрудничает с перинатальными центрами в Тюмени, Тобольске и Ишиме около трех лет. Вязаные вещи, коврики, гнезда для новорожденных, подгузники, влажные салфетки, обогатители грудного молока они передают малышам один-два раза в месяц. Всего с начала 2020 года мастерицы клуба передали в перинатальные центры региона более 3 тыс. вязаных изделий.

Евгения Шевцова