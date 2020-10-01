О книжных новинках узнают тюменцы на онлайн-фестивале семейного чтения

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

О книжных новинках расскажут тюменцам на первом всероссийском онлайн-фестивале семейного чтения, который пройдет с 30 октября по 1 ноября, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Юных читателей и их родителей ждут общение с известными писателями и художниками, интерактивные программы, тематические квесты, мастер-классы, познавательные лекции.

Все желающие смогут в онлайн-формате принять участие в работе круглых столов и дискуссий, стать зрителем театрализованных чтений, кино- и мультипликационных показов.

В рамках фестиваля гостей ждет Всероссийский марафон семейного чтения с участием российских библиотек – от Владивостока до Калининграда. На сайтах партнеров проекта можно будет приобрести лучшие книги для детей и подростков по специальным ценам.

Следить за новостями фестиваля можно на сайте.