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О книжных новинках узнают тюменцы на онлайн-фестивале семейного чтения

Общество, 09:18 19 октября 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

О книжных новинках расскажут тюменцам на первом всероссийском онлайн-фестивале семейного чтения, который пройдет с 30 октября по 1 ноября, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Юных читателей и их родителей ждут общение с известными писателями и художниками, интерактивные программы, тематические квесты, мастер-классы, познавательные лекции.

Все желающие смогут в онлайн-формате принять участие в работе круглых столов и дискуссий, стать зрителем театрализованных чтений, кино- и мультипликационных показов.

В рамках фестиваля гостей ждет Всероссийский марафон семейного чтения с участием российских библиотек – от Владивостока до Калининграда. На сайтах партнеров проекта можно будет приобрести лучшие книги для детей и подростков по специальным ценам.

Следить за новостями фестиваля можно на сайте.

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# библиотеки , фестиваль , чтение

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