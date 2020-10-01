Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хранении наркотиков

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, задержали в Тюмени. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

На одной из улиц областного центра сотрудники отдела вневедомственной охраны обратили внимание на прохожего, который при виде патрульной машины ускорил шаг и свернул в сторону.

Правоохранители решили проверить у мужчины документы. Когда они приблизились к нему, он выкинул что-то на землю и попытался убежать. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Следственно-оперативная группа обнаружила сверток с белым порошком - синтетическим наркотиком массой более одного грамма. Возбуждено уголовное дело.