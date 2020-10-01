Тюменцы выпустили первый выпуск о местных стилистах и дизайнерах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская молодежь выпустила шоу о моде "Как они делают фешн". В пилотном выпуске местные создатели рассказали о первых заказах и их реализации. Ведущей стала стилист и создательница "Школы Стиля", Катя Попова.

Зрители узнают об уличной моде от тюменских брендов "ПРОСТО.БЕЛАЯ" дизайнера и стилиста Алены Абдульмановой и TGP бренд-дизайнера и спортсмена Кирилла Кочеткова.

"Мы хотим не только познакомить тюменцев с региональными создателями, но и подтолкнуть творческих зрителей на создание собственного продукта. В шоу приходят реальные люди, которые не побоялись, а сделали. Они сталкиваются с теми же проблемами и страхом, но не останавливаются, пробуют, придумывают и развивают креативность", — рассказала руководитель "Конторы пароходства" Юлия Саначина.

Как пишет Moi-portal.ru, первая серия появилась 12 октября и уже доступна для просмотра в группе VK и на Youtube-канале мультицентра. Выход второго выпуска ожидается 26 числа. В нем создательницы бренда Prosto, Ксения Гонгадзе и Светлана Гесс вместе с ведущей Дарьей Киселевой поговорят об элегантной женской одежде и создании своего бренда. "Как они делают фешн" не только знакомит тюменцев с марками региональных создателей, но и рассказывает, с чем они сталкиваются, как придумывают и где заказывают ткани.

Напомним, что мультицентр запустил программу поддержки сообществ. Участники могут получить в виде поддержки такие услуги, как запуск таргетированной рекламы, создание пресс-релиза, консультацию SMM-специалиста.