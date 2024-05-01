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Памятник Герою Советского Союза Николаю Кузнецову открыли в Ялуторовском районе

Общество, 18:51 29 мая 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Памятник Герою Советского Союза Николаю Кузнецову открыли в Ялуторовском районе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Имя легендарного разведчика носит школа в с. Памятное. Там и установлен новый бюст. Старый памятник, который стоял во дворе школы с 1968 года, передан в местный музей.

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В церемонии открытия приняли участие ветеран ФСБ Александр Иванов, ученица седьмого класса София Матасова и глава района Андрей Гильгенберг.

"Легендарный разведчик Николай Кузнецов когда-то отдал свою жизнь за то, чтобы над нами было яркое солнце и мирное небо. Мы должны равняться на таких героев!" — отметил глава муниципалитета.

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# памятники , Ялуторовский район

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