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Секции самбо начнут работать во всех школах Тобольска с нового учебного года

Общество, 19:33 29 мая 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Секции самбо начнут работать во всех школах Тобольска с нового учебного года. Вид единоборств развивают в Тюменской области благодаря Всероссийскому проекту "Самбо в школу", сообщает информационный центр правительства региона.

Идет подготовка к открытию секций. Для 25 тобольских учителей прошел обучающий семинар. Также в Тобольске состоялся спортивный марафон "День самбо в школе", участниками которого стали воспитанники всех 17 школ города. Юные спортсмены выполнили нормативы ГТО, а также испытали себя в интеллектуальном квизе об истории самбо. Шестикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, девятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта Альсим Черноскулов провел для ребят мастер-класс по самбо.

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В образовательные учреждения города закупили необходимое спортивное оборудование благодаря поддержке администрации Тобольска и секретаря регионального отделения "Единой России", председателя общественного совета партпроекта "Za самбо" Андрея Артюхова.

“Это большой шаг для развития самбо в городе. Верю в наших ребят, у них все получится", – сказал глава города Тобольска Максим Афанасьев.

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# самбо , спорт , Тобольск , школы

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