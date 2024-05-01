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Представителям сел Нижнетавдинского района напомнили о пожарной безопасности

Общество, 20:43 29 мая 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Рабочую встречу с представителями муниципальных образований в Нижнетавдинском районе провели главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко и первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области полковник внутренней службы Владимир Закутаев.

В дер. Большая Заморозовка руководители встретились с добровольной пожарной дружиной, которая днем ранее оказала помощь подразделениям федеральной противопожарной службы в тушении пожара, что в очередной раз доказало эффективность ДПД на местах.

В ходе встречи осмотрели и пожарно-техническое вооружение добровольцев. Главе сельского поселения и представителю районной администрации были даны рекомендации по доукомплектованию дружины дополнительным запасом пожарных рукавов и перевозимой емкостью с водой.

Затронули вопросы о наличии искусственных и естественных водоисточников для тушения пожаров и противопожарной опашке населенных пунктов, граничащих с лесными массивами. Ширина такой опашки должна быть не менее 10 метров.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, особое внимание было уделено регулярному скашиванию травы под линиями электропередач в границах населенных пунктов. Связано это со случаями возникновения ландшафтных пожаров от коротких замыканий или обрыва электропроводов. В 2024 году в Тюменской области по этой причине уже возникло 22 пожара сухой растительности.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарная безопасность

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