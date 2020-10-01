Более пяти тонн лишнего веса сбросили пациенты МСЧ "Нефтяник" за год

| Фото: пресс-служба МСЧ «Нефтяник» | Фото: пресс-служба МСЧ «Нефтяник»

Более пяти тонн лишнего веса сбросили пациенты МСЧ "Нефтяник" за год, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. На базе центра хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений "Нефтяника" с 2013 года реализуются хирургические методики мирового уровня.

С открытия центра проведено более 200 операций. 60% из них слив-резекции желудка для пациентов с ожирением, и 40% - билиопанкреатические операции для пациентов с диагнозом "сверхожирение". Более половины обратившихся за помощью - это жители города Тюмени и районов области.

По словам ведущего бариатрического хирурга, з, 70% обращений - это женщины весом 120-130 кг в возрасте от 35 до 45 лет. Мужчины относятся к себе более расслабленно и приходят, когда вес уже перевалил за 200 кг.

Так, в июле в МСЧ "Нефтяник" мужчине весом 260 кг провели гастрошунтрирование. Всего за три месяца он скинул более 60 кг лишнего веса и продолжает худеть, оставаясь на связи с хирургами.

После операции все пациенты кардинально меняют подходы к питанию, снижают в разы объем потребляемой пищи, длительно принимают витаминные комплексы и поддерживают высокую физическую активность.

Медики центра применяет комплексный подход к лечению ожирения. Специалисты большое внимание уделяют предоперационной подготовке пациента, компенсации патологий, связанных с ожирением, выбору методики и сопровождению в послеоперационном периоде.

"Наши пациенты теряют после операции от 30 до 80 кг лишнего веса в течение года. Если мы возьмем средний показатель потери веса в 50 кг, то за 2020 год они уже сбросили более 5 тонн лишнего веса!", - рассказал заведующий отделением хирургии Алексей Дмитриев.