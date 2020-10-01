Более пяти тонн лишнего веса сбросили пациенты МСЧ "Нефтяник" за год
Более пяти тонн лишнего веса сбросили пациенты МСЧ "Нефтяник" за год, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. На базе центра хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений "Нефтяника" с 2013 года реализуются хирургические методики мирового уровня.
С открытия центра проведено более 200 операций. 60% из них слив-резекции желудка для пациентов с ожирением, и 40% - билиопанкреатические операции для пациентов с диагнозом "сверхожирение". Более половины обратившихся за помощью - это жители города Тюмени и районов области.
По словам ведущего бариатрического хирурга, з, 70% обращений - это женщины весом 120-130 кг в возрасте от 35 до 45 лет. Мужчины относятся к себе более расслабленно и приходят, когда вес уже перевалил за 200 кг.
Так, в июле в МСЧ "Нефтяник" мужчине весом 260 кг провели гастрошунтрирование. Всего за три месяца он скинул более 60 кг лишнего веса и продолжает худеть, оставаясь на связи с хирургами.
После операции все пациенты кардинально меняют подходы к питанию, снижают в разы объем потребляемой пищи, длительно принимают витаминные комплексы и поддерживают высокую физическую активность.
Медики центра применяет комплексный подход к лечению ожирения. Специалисты большое внимание уделяют предоперационной подготовке пациента, компенсации патологий, связанных с ожирением, выбору методики и сопровождению в послеоперационном периоде.
"Наши пациенты теряют после операции от 30 до 80 кг лишнего веса в течение года. Если мы возьмем средний показатель потери веса в 50 кг, то за 2020 год они уже сбросили более 5 тонн лишнего веса!", - рассказал заведующий отделением хирургии Алексей Дмитриев.