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Сладковких семиклассников обучили навыкам самоанализа

Общество, 15:41 17 октября 2020

администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Тренинг по профилактике социально нежелательных поступков провела для сладковских школьников педагог-психолог Елена Летаева. Занятие с семиклассниками прошло в Сладковской СОШ 16 октября, сообщает администрация муниципального района.

Занятие было направлено на предотвращение отрицательных факторов детского развития, в частности проявлений девиантного поведения.

Цель урока - развитие навыков самоанализа, самопознания, углубление знаний о собственном "Я", на формирование положительного отношения к себе, развитие уверенности.

администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

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