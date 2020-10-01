Сладковких семиклассников обучили навыкам самоанализа
| Фото: администрация Сладковского района
Тренинг по профилактике социально нежелательных поступков провела для сладковских школьников педагог-психолог Елена Летаева. Занятие с семиклассниками прошло в Сладковской СОШ 16 октября, сообщает администрация муниципального района.
Занятие было направлено на предотвращение отрицательных факторов детского развития, в частности проявлений девиантного поведения.
Цель урока - развитие навыков самоанализа, самопознания, углубление знаний о собственном "Я", на формирование положительного отношения к себе, развитие уверенности.
| Фото: администрация Сладковского района