Вакцину "Спутник V" испытают в Индии

Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

100 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставят в Индию для проведение второй и третьей фаз клинических исследований, сообщает РИА Новости.

Это будут многоцентровые, рандомизированные контролируемые испытания, в том числе на безопасность и иммуногенность.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармкомпания Dr. Reddy`s договорились о партнерстве в сентябре.



"Мы рады сотрудничеству с регулирующими органами Индии и предоставим данные по безопасности и иммуногенности вакцины, полученные в ходе фазы III испытаний в России, в дополнение к данным клинических испытаний в Индии для содействия успешным испытаниям "Спутник V" в стране", — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.



В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.