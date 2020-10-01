  • 18 октября 202018.10.2020воскресенье
  • USD77,9644
    EUR91,3041
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Вакцину "Спутник V" испытают в Индии

Общество, 09:00 18 октября 2020

Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

100 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставят в Индию для проведение второй и третьей фаз клинических исследований, сообщает РИА Новости.

Это будут многоцентровые, рандомизированные контролируемые испытания, в том числе на безопасность и иммуногенность.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармкомпания Dr. Reddy`s договорились о партнерстве в сентябре.

"Мы рады сотрудничеству с регулирующими органами Индии и предоставим данные по безопасности и иммуногенности вакцины, полученные в ходе фазы III испытаний в России, в дополнение к данным клинических испытаний в Индии для содействия успешным испытаниям "Спутник V" в стране", — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцина , коронавирус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:54 18.10.2020Ученые измерили самый короткий временной промежуток
10:29 18.10.2020Эксперт назвал доступные способы снизить холестерин без лекарств
09:00 18.10.2020Вакцину "Спутник V" испытают в Индии
08:14 18.10.2020207 лет назад русские войска победили в "Битве народов"