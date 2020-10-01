Максим Афанасьев оценил новый скейт-парк в Тобольске

Фото из аккаунта Максима Афанасьева Фото из аккаунта Максима Афанасьева

Тобольские дети должны расти в атмосфере любви и взаимопонимания, в уверенности, что они нужны обществу, а их интересы поддерживаются и создаются все возможности для реализации, считает глава города Максим Афанасьев.

"Именно для этого мы открываем новые спортивные и досуговые центры, приглашаем в город талантливых тренеров и растим своих, большое внимание уделяем молодёжной политике и поддержке талантливых детей", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

Фото из аккаунта Максима Афанасьева Фото из аккаунта Максима Афанасьева

Максим Афанасьев поделился фотографиями нового скейт-парка и напутствовал ребят, которые на нем занимаются. "В добрый путь! У вас все получится", - отметил он.

Фото из аккаунта Максима Афанасьева Фото из аккаунта Максима Афанасьева

Евгения Шевцова