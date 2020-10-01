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19 октября в Тюмени небольшой дождь

Общество, 08:34 19 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До плюс 10 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 19 октября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь. Южный ветер сменится к обеду на юго-западный, к ночи - на западный. Скорость составит 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное: 750-752 мм рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 24 минуты. Долгота дня 10 часов 4 минуты.

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