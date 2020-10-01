19 октября в Тюмени небольшой дождь
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
До плюс 10 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 19 октября, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь. Южный ветер сменится к обеду на юго-западный, к ночи - на западный. Скорость составит 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление пониженное: 750-752 мм рт. ст.
Заход солнца в 17 часов 24 минуты. Долгота дня 10 часов 4 минуты.