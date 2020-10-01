Выпускница школы социального предпринимательства открыла массажный кабинет

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Массажный кабинет "Лаванда" отрыла в Тюмени начинающий предприниматель Гузелия Якубова после обучения в школе социального предпринимательства, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Идея открытия собственного массажного кабинета возникла давно, но сомнения брали верх. В конце 2019 года Гузелия прошла школу социального предпринимательства, организованную центром инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области. Наставники помогли получить знания по налогам, маркетингу и бизнес-модели.

"Я поняла — время пришло. Как же здорово мне помогли занятия в школе, когда я через центр занятости населения подала заявку на получение субсидии, — рассказала предпринимательница. — Там мне пришлось оформлять и защищать бизнес-план перед комиссией из администрации города. А я это уже умею", - рассказала предпринимательница.

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

В открытие своего дела Гузелия вложила 192 тыс. рублей от центра занятости по программе самозанятости, а также свои сбережения - 40 тыс. рублей. В августе 2020 года она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, арендовала помещение, закупила оборудование и запустила рекламу. Вложилась и в свое образование, добавив к диплому медсестры профессиональные навыки массажиста. Гузелия Якубова надеется стать востребованным специалистом и хочет получать удовольствие от своего призвания.

Пройти обучение в школе социального предпринимательства приглашают жителей Ярковского и Тюменского районов. Она пройдет онлайн 24-25 октября. Участие в проекте бесплатное.

Регистрация участников из Ярковского района - по телефону +7 (34531) 2-68-40, директор представительства в с. Ярково —Нурия Анваровна Каримова. Для жителей Тюменского района - по ссылке.

Вопросы по обучению в школе можно задать по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.