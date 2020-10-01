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В Тобольске продолжается благоустройство дворов

Экономика, 16:32 20 октября 2020

Фото из аккаунта Максима Афанасьева

Шесть дворов благоустроили в Тобольске в 2020 году. Все работы идут с согласованием с жильцами.

Об этом написал в своем аккаунте в Instagram глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Перечень работ для каждого двора теперь индивидуальный. Освещение, ливневая канализация, малые архитектурные формы, спортивные площадки, ограждения. На будущий год работу продолжим, как обычно в полном контакте с жильцами. Главное помнить, что двор - это общее имущество жильцов, и без вашего согласия, желания и инициативы сделать ничего невозможно", - обратился он к тоболякам.

Глава города отметил, что хотелось бы максимально ускорить процесс благоустройства придомовых территорий. Из 355 тобольских дворов в 265 нужно заменить или установить новое игровое оборудование.

Фото из аккаунта Максима Афанасьева Фото из аккаунта Максима Афанасьева Фото из аккаунта Максима Афанасьева Фото из аккаунта Максима Афанасьева ﻿

Евгения Шевцова

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# Максим Афанасьев , ремонт дворов , Тобольск

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