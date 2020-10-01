В Тобольске продолжается благоустройство дворов
Шесть дворов благоустроили в Тобольске в 2020 году. Все работы идут с согласованием с жильцами.
Об этом написал в своем аккаунте в Instagram глава Тобольска Максим Афанасьев.
"Перечень работ для каждого двора теперь индивидуальный. Освещение, ливневая канализация, малые архитектурные формы, спортивные площадки, ограждения. На будущий год работу продолжим, как обычно в полном контакте с жильцами. Главное помнить, что двор - это общее имущество жильцов, и без вашего согласия, желания и инициативы сделать ничего невозможно", - обратился он к тоболякам.
Глава города отметил, что хотелось бы максимально ускорить процесс благоустройства придомовых территорий. Из 355 тобольских дворов в 265 нужно заменить или установить новое игровое оборудование.
Евгения Шевцова