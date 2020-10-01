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Тюменцев зовут на фестиваль "Вокруг Кореи за 80 минут"

Общество, 08:23 22 октября 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Фестиваль "Вокруг Кореи за 80 минут" начнется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 25 октября в 16 часов, сообщают организаторы.

"На фестивале "Вокруг Кореи за 80 минут" погрузимся и изучим национальную кулинарию, красоту, музыку, язык и литературу. Посмотрим и обсудим корейские короткометражные фильмы, поделимся впечатлениями", – рассказали организаторы встречи.

Самые активные участники получат подарочные боксы с корейскими сувенирами.

Записаться на фестиваль можно в комментариях к посту.

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# фестиваль , Южная Корея

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