Тюменцев зовут на фестиваль "Вокруг Кореи за 80 минут"
| Фото: Министерство культуры РФ
Фестиваль "Вокруг Кореи за 80 минут" начнется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 25 октября в 16 часов, сообщают организаторы.
"На фестивале "Вокруг Кореи за 80 минут" погрузимся и изучим национальную кулинарию, красоту, музыку, язык и литературу. Посмотрим и обсудим корейские короткометражные фильмы, поделимся впечатлениями", – рассказали организаторы встречи.
Самые активные участники получат подарочные боксы с корейскими сувенирами.
Записаться на фестиваль можно в комментариях к посту.