Двух педагогов из Тюменской области включили в совет при Минпросвещения

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

168 педагогов России вошли в новый состав Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения. Тюменскую область в нем представят учитель немецкого языка Пётр Агеев и педагог по истории и обществознанию Наталья Попова, сообщает министерство.

Набор в состав совета проходил путем открытого всенародного голосования. От учителей из всех регионов страны поступило 1 тыс. 779 заявок. От каждого региона в него вошли по два педагога.

Совет приступит к работе в ближайшее время. Темой первого заседания станет работа педагогов в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

"Уверен, что работа Всероссийского экспертного педагогического совета позволит наладить конструктивный диалог и продуктивный обмен мнениями между педагогическим сообществом и министерством, сделать нашу работу более открытой и эффективной", – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.