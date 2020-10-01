Стрит-арт с Александром Алябьевым украсит Базарную площадь Тобольска

| Фото: предоставлено Юрием Руденко | Фото: предоставлено Юрием Руденко

Стрит-арт с изображением композитора и дирижера Александра Алябьева украсит трансформаторную подстанцию на Базарной площади в Тобольске. Над объектом работают местные художники Юрий Руденко и Павел Толмачев.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Юрий Руденко, с предложением разрисовать объект обратилась администрация города. Художник отправил эскиз на согласование. Изображение будет нанесено на все четыре стены подстанции.

Работа над стрит-артом стартовала 17 октября. Сначала эскиз спроецировали на стену объекта и обрисовали. Юрий Руденко и Павел Толмачев используют акриловую краску для покраски больших фрагментов и краску в баллонах. Готовую картину местные жители увидят в первых числах ноября.

| Фото: предоставлено Юрием Руденко | Фото: предоставлено Юрием Руденко

На улицах Тобольска можно встретить ранние работы Юрия Руденко. Два года подряд он становился победителем фестиваля "Формула искусства". В 2018 году на фасад одного из многоэтажных домов города нанесли изображение "волшебной девушки" по эскизу художника. Над стрит-артом трудилась группа приглашенных художников, Юрий Руденко помогал в покраске после обучения работе на высоте.

Недавно Юрий Руденко с волонтерами, занимающимися лечением и пристройством собак и кошек, преобразил забор центра помощи бездомным животным "Право на жизнь". На конструкции рядом с рисунками появились надписи: "Человечность — это отношение людей к животным", "Собака — верный спутник по жизни", "У каждой собаки должен быть свой дом".

"Однажды ко мне на мастер-класс пришли волонтеры и активисты центра. Они рассказали о своей деятельности. С другими участниками мастер-класса я посетил это место, покормили там собак. Пришла идея разрисовать забор центра, чтобы привлечь внимание горожан к проблеме бездомных животных", — поделился художник.

Инна Пахомова