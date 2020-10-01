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Тюменцы узнают, как написали "Тотальный диктант" на онлайн-разборе

Общество, 17:32 21 октября 2020

из сообщества "Тотальный диктант в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тотальный диктант в Тюмени" во ВКонтакте

Тюменцы-участники акции "Тотальный диктант" могут проверить грамотность на онлайн-разборе, который начнется на официальном сайте акции 21 октября в 19 часов. Прямой эфир проведет председатель городской экспертной комиссии по проверке диктанта, доцент кафедры русского языка и общего языкознания ТюмГУ Наталья Кузнецова.

Отметим, 17 октября тюменцы писали диктант исключительно дома. До старта акции организаторы раздали около 500 фирменных бланков и ручек в пунктах выдачи. На проверку в корпус ТюмГУ (ул. Республики, 9) участники акции принесли 161 работу.

"Далеко не все, кто взяли бланки и ручки и писали диктант дома, принесли работы на проверку. Мы сами ориентировали людей на то, что они могут проверить грамотность по онлайн-разбору", — подчеркнула Наталья Кузнецова.

Организаторы посмотрели работы, которые горожане принесли на проверку. Из орфографических трудностей лидирует слово "недоставало", с приставкой "недо" со значением "недостаточное количество". По словам Натальи Кузнецовой, многие автоматически применили к глаголу правило "не" с глаголами".

"Многие потеряли дефис в сочетании "юбки-кринолины". Большие затруднения вызвала запятая после союза "что" перед деепричастным оборотом. Многие ее не поставили. Это понятно: там паузы нет. Но деепричастный оборот мы, по правилам, все равно должны выделить. Запятая иногда ставится там, где нет паузы, и наоборот: не каждая пауза требует запятой на письме", — добавила председатель городской экспертной комиссии по проверке диктанта.

Инна Пахомова

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# акция , грамотность , Тотальный диктант

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