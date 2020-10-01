Новую спортивную площадку обустроили в Голышманово
Универсальную спортивную площадку построили во дворе голышмановской школы № 1 по региональному проекту "Успех каждого ребенка" и нацпроекту "Образование", сообщает администрация городского округа.
Новый объект стоил бюджету региона около двух миллионов рублей.
Современная спортплощадка оснащена безопасным прорезиненным покрытием, волейбольной сеткой и баскетбольными кольцами. По периметру установлены мачты освещения, имеется прочное ограждение. По словам директора школы № 1 Лилии Агеевой, здесь планируется проводить не только уроки, но и секции по волейболу и баскетболу, соревнования и товарищеские встречи. Площадка поможет разгрузить спортзалы в теплое время года.
Новый спортивный объект станет центром физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. Здесь будут заниматься любители баскетбола и волейбола ближних микрорайонов.