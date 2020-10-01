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Новую спортивную площадку обустроили в Голышманово

Общество, 17:21 22 октября 2020

администрация Голышмановского городского округа | Фото: администрация Голышмановского городского округа

Универсальную спортивную площадку построили во дворе голышмановской школы № 1 по региональному проекту "Успех каждого ребенка" и нацпроекту "Образование", сообщает администрация городского округа.

Новый объект стоил бюджету региона около двух миллионов рублей.

Современная спортплощадка оснащена безопасным прорезиненным покрытием, волейбольной сеткой и баскетбольными кольцами. По периметру установлены мачты освещения, имеется прочное ограждение. По словам директора школы № 1 Лилии Агеевой, здесь планируется проводить не только уроки, но и секции по волейболу и баскетболу, соревнования и товарищеские встречи. Площадка поможет разгрузить спортзалы в теплое время года.

Новый спортивный объект станет центром физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. Здесь будут заниматься любители баскетбола и волейбола ближних микрорайонов.

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# национальный проект Образование

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