Гектар дикой конопли уничтожили в Тюменском районе

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Около гектара дикорастущей конопли уничтожили в Тюменском районе сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак", сообщает региональное УМВД.

Стражи правопорядка напоминают, что любую информацию о потреблении наркотиков, о причастных к незаконной торговле наркотиками и местах употребления и распространения наркотических средств необходимо сообщать по телефону дежурной части МО МВД России "Тюменский" 300-202.