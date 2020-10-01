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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Гектар дикой конопли уничтожили в Тюменском районе

Происшествия, 18:16 22 октября 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Около гектара дикорастущей конопли уничтожили в Тюменском районе сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак", сообщает региональное УМВД.

Стражи правопорядка напоминают, что любую информацию о потреблении наркотиков, о причастных к незаконной торговле наркотиками и местах употребления и распространения наркотических средств необходимо сообщать по телефону дежурной части МО МВД России "Тюменский" 300-202.

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# наркотики

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