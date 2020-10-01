Гектар дикой конопли уничтожили в Тюменском районе
| Фото: УМВД России по Тюменской области
Около гектара дикорастущей конопли уничтожили в Тюменском районе сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак", сообщает региональное УМВД.
Стражи правопорядка напоминают, что любую информацию о потреблении наркотиков, о причастных к незаконной торговле наркотиками и местах употребления и распространения наркотических средств необходимо сообщать по телефону дежурной части МО МВД России "Тюменский" 300-202.