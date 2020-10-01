Тюменцам напомнили о сроке уплаты имущественных налогов

| Фото: УФНС | Фото: УФНС

Срок уплаты имущественных налогов за 2019 год стекает 1 декабря 2020 года, напоминают налоговые органы Тюменской области. Пользователи сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" получат налоговое уведомление только в электронном виде на сайте nalog.ru.

Гражданам, не подключенным к личному кабинету, уведомления направлены по почте заказными письмами. Получить их необходимо в своем почтовом отделении. Если до 1 ноября 2020 года Вы не получили уведомление на уплату налогов - обратитесь в налоговую инспекцию.

Кроме того, налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги, можно оплатить с помощью единого налогового платежа.

Несвоевременная уплата налогов приводит к дополнительным расходам: начислению пени, издержкам по суду и исполнительскому сбору службы судебных приставов.

В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-222-2222, либо лично в налоговый орган по месту постановки на налоговый учет.