Площадь природных пожаров в Тобольском районе сократилась в семь раз

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В семь раз сократилась площадь природных пожаров в Тобольском районе, сообщает пресс-служба муниципального образования. По итогам пожароопасного периода, площадь возгорания составила 229,5 га.

По сравнению с 2019 годом в районе от огня пострадало меньше леса – 36,5 га, в прошлом сезоне огонь уничтожил 54,4 га зеленого массива. В тушении пожаров были задействованы тобольское отделение тюменской авиабазы, тобольское лесничество, добровольные пожарные дружины, ресурсы отдельных пожарных постов.

"Это результат профилактических мероприятий, слаженная работа комиссии по ЧС, служб экстренного реагирования и, безусловно, большой вклад глав сельских территорий в работу с населением", - отметил ведущий специалист сектора ГО и ЧС Александр Корчагин.