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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Снег и дождь ожидаются в Тюмени в выходные

Общество, 10:02 23 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мокрый снег и дождь прогнозируют на ближайшие выходные, 24 и 25 октября, в Тюмени.

По данным центра Фобос, в субботу, 24 октября, в областном центре возможен снег, максимальная температура воздуха днем составит минус 1 градус.

В воскресенье, 25 октября, будет чуть теплее. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 1 градуса, пройдет небольшой дождь.

В начале следующей недели вероятность осадков сохранится. В понедельник, 26 октября, потеплеет до плюс 3, пройдет дождь. 27 октября температура воздуха понизится, днем будет от ноля до минус 2 градусов.

Любовь Голышева

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