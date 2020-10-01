Боксы для сбора макулатуры появятся в бизнес-центрах и школах региона

| Фото: пресс-служба регионального отделения " Молодой Гвардии" | Фото: пресс-служба регионального отделения " Молодой Гвардии"

Контейнеры для сбора макулатуры установят в бизнес-центрах, школах и других общественных местах региона в рамках экологического проекта "Бумажный город". Реализует его тюменское отделение "Молодой Гвардии". В течение месяца проект запустится одновременно в 47 регионах, включая Тюменскую область, сообщает пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии".

Уникальность боксов для сбора макулатуры заключается в их экологичности. При наполнении бокса макулатура сдается вместе с боксом. Вывозом контейнеров будет заниматься партнёр "Молодой Гвардии" - организация "PTL".

22 октября в ТРЦ Сити-Молл прошла промоакция проекта. На мероприятии презентовали контейнеры и адреса установки. Также молодогвардейцы провели мастер-класс по переработке бумаги. Посетители торгового центра могли самостоятельно изготовить фрагмент бумаги для вторичного использования, а после писали на ней пожелания своим близким.

Также во время мероприятия проходил сбор макулатуры, за сдачу которой молодогвардейцы дарили подарки. Лидером по количеству макулатуры стала шестилетняя Кира Медведева, которая вместе со старшей сестрой сдала 22 килограмма бумаги. Юная участница получила саженец ёлки и сертификаты от партнеров. Тюменцы, которые не принесли с собой макулатуру, могли получить подарки за победу в экологической викторине.

По словам руководителя регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимира Сбитнева, большая часть тюменцев заинтересована в домашней сортировке отходов и сдаче макулатуры на переработку. Однако в большинстве случаев пункты приема принимают отходы в промышленных масштабах.

"Благодаря акции "Бумажный город" помогать окружающей среде можно без накопления больших объемов сырья. Достаточно взять макулатуру и принести ее к ближайшему из ящиков, которые будут располагаться в школах, бизнес-центрах и других публичных заведениях" - рассказал он.

Тюменскую акцию поддержали отделения "Молодой Гвардии" по всей России. Так, в Москве и Подмосковье экологические боксы уже установлены в бизнес-центрах.