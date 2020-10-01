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Тюменские автоинспекторы помогли довезти до больницы четырехлетнюю девочку

Общество, 14:21 23 октября 2020

УМВД России по Тюменской области скриншот с видео | Фото: УМВД России по Тюменской области

Четырехлетнюю девочку, которая нуждалась в экстренной медицинской помощи, помогли довезти до больницы тюменские автоинспекторы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Вечером 22 октября дочери жителя с. Солобоево Исетского района Тюменской области Андрея Томилина стало плохо, начались проблемы с дыханием. Было подозрение на инсульт. Родители решили везти ребенка в областную больницу самостоятельно. Дорожная обстановка была сложной. Папа девочки обратился к сотрудникам полиции, которые несли службу на федеральной автодороге Курган — Тюмень, до областного центра оставалось проехать около 20 километров.

"Мужчина знал, что в час пик федеральная трасса загружена транспортом. Не задавая лишних вопросов, автоинспекторы полка ДПС ГИБДД лейтенант полиции Даулет Сарсимбаев и капитан полиции Алексей Фиоктистов, перекрыв встречное движение, образовали свободный коридор, необходимый для проезда машины с ребенком и сопроводили автомобиль. Ребенка доставили прямо до крыльца, что помогло медикам вовремя оказать экстренную помощь", — рассказали в ведомстве.

Девочку госпитализировали вместе с мамой в лечебное учреждение. Отец поблагодарил автоинспекторов, записав для них видеообращение.

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# ГИБДД Тюменской области , дети

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